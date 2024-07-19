Çin, yeni bir Dünya gözlem uydusu fırlattı

Çin, arazi araştırmaları, şehir planlaması ve afet yardımı alanlarında kullanmak üzere yeni bir Dünya gözlem uydusu fırlattı.
Xinhua ajansının haberine göre, fırlatma, Şaansi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapıldı.
Fırlatılan "Gaofen-11 05" uydusu, arazi araştırmaları, şehir planlaması, yol ağı tasarımı, mahsul verimliliği tahmini ve afet yardımı gibi çeşitli alanlarda kullanılacak.
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