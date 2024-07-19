Çin, yeni bir Dünya gözlem uydusu fırlattı

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Çin, arazi araştırmaları, şehir planlaması ve afet yardımı alanlarında kullanmak üzere yeni bir Dünya gözlem uydusu fırlattı.

Xinhua ajansının haberine göre, fırlatma, Şaansi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapıldı.

Fırlatılan "Gaofen-11 05" uydusu, arazi araştırmaları, şehir planlaması, yol ağı tasarımı, mahsul verimliliği tahmini ve afet yardımı gibi çeşitli alanlarda kullanılacak.