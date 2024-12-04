Çin Yeni Enerjili Araç Satışları %51 Arttı

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BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'de güçlü büyümesini kasım ayında da sürdüren yeni enerjili binek araç pazarının toptan satışları 1,46 milyon adede ulaştı.

Çin Binek Araç Birliği'nin salı günü açıkladığı verilere göre, bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51'lik bir artış ve bir önceki aya göre ise yüzde 6'lık bir sıçrama anlamına geliyor.

Birliğin verilerine göre, geçen ay Çinli otomobil üreticilerinden BYD 504.003; Geely ise 122.453 yeni enerjili binek aracın toptan satışına öncülük etti.

Tesla Çin'in toptan satış hacmi, kasım ayında 78.856 adede ulaşarak listede beşinci sıraya yerleşti.

Birlik geçen ay yaptığı açıklamada, Çin'in "Çifte 11" alışveriş festivali ve 22. Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı'nın etkisiyle kasım ayında binek araç satışlarının artışını sürdüreceğini bildirmişti.