Çin, Yeni Enerjili Araç Üretiminde 10 Milyon Sınırını Aştı

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WUHAN, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yıllık yeni enerjili araç üretimi, perşembe günü ilk kez 10 milyon adedin bandını aşarak küresel karbon azaltma çabalarına önemli bir katkı sağladı.

Bu başarı, Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın kılavuzluğunda Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen bir törenle kutlandı.

Ondan fazla otomobil üreticisinin katıldığı etkinlikte, çok sayıda aracın üretim hattından çıkması ve Çin'in bu yılki 10 milyonuncu yeni enerjili aracının üretilmesi kutlandı.

Çin, 2023 yılında 9,587 milyon yeni enerjili araç üretirken, 9,495 milyon adet satış gerçekleştirdi.