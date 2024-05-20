Çin, Yeni Enerjili Araçlar Sektöründe Küresel Rekabet Avantajına Sahip - Son Dakika
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Çin, Yeni Enerjili Araçlar Sektöründe Küresel Rekabet Avantajına Sahip

Çin, Yeni Enerjili Araçlar Sektöründe Küresel Rekabet Avantajına Sahip

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Yetkilisi Huo Fupeng, Çin'in yeni enerjili araçlarının teknolojik atılımlar, iyi gelişmiş sanayi zincirleri ve açık ve yenilikçi sanayi ekosistemi sayesinde küresel rekabet avantajına sahip olduğunu söyledi. Huo, Çin'in yeni enerjili araç sektöründe büyük bir büyüme ivmesi yakaladığını ve dünyadaki ilk 10 yeni enerjili araç imalatçısının dördünün Çinli otomobil üreticileri olduğunu belirtti. Ayrıca, Çin'in yüksek voltajlı şarj gibi yeni teknolojilerde ve orta ve ileri otonom sürüş teknolojisinin uygulanmasında dünya lideri olduğu vurgulandı.

20.05.2024 19:10
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BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Yetkilisi Huo Fupeng, Çin'in yeni enerjili araçlarının teknolojik atılımlar, iyi gelişmiş sanayi zincirleri ve açık ve yenilikçi sanayi ekosistemi sayesinde küresel rekabet avantajına sahip olduğunu söyledi.

Huo, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan bir konuşma forumu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa toplantısında yaptığı konuşmada, tüm dünyadaki ilk 10 yeni enerjili araç imalatçısının dördünün Çinli otomobil üreticileri olduğunu, BYD markasının ise en büyük yeni enerjili araç üreticisi olduğunu belirtti.

Son on yıllık dönemde Çin'in yeni enerjili araç satış ve üretiminde yüzde 70'in üzerinde bileşik büyüme oranı yakaladığını kaydeden Huo, yeni enerjili araç satışlarının ilk çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 30'dan fazla artmasıyla bu büyüme ivmesinin bu yıl da sürdürüldüğünü ifade etti.

Yeni enerjili araç sektörü konusunda açıklamalarda bulunan Huo, ülkenin ileri teknolojik inovasyon, eksiksiz sanayi ve tedarik zincirleri ile açık ve yenilikçi sanayi ekosistemi bakımından rekabet gücüne sahip olduğuna dikkat çekti.

Huo ile benzer bir analiz yapan Ticaret Bakanlığı yetkilisi Ding Weishun da Çin'in yüksek voltajlı şarj gibi yeni teknolojilerde ve orta ve ileri otonom sürüş teknolojisinin uygulanmasında dünya lideri olduğunu söyledi.

Huo, Çin'in yeni enerjili araç sektörünün, bileşen imalatından komple araç üretimine ve malzeme tedarikinden batarya geri dönüşümüne kadar eksiksiz bir sanayi zincirine sahip olduğunu belirtti.

Sert piyasa rekabetinin kalitesiz kuruluşları devre dışı bıraktığını vurgulayan Ding ise, yüksek kaliteli şirket ve ürünlerin ayakta kalıp geliştiğini ifade etti.

Ding, "Çin'in yeni enerjili araç sektörünün rekabet avantajları, Çinli işletmelerin yıllarca süren çabalarının ve yenilikçi ilerlemenin sonucu olup, son derece rekabetçi piyasada bu avantajlar daha da keskinleşmiştir" dedi.

Kaynak: Xinhua

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