Çin Yeni Enerjili Araçlar Üretim ve Satışta Rekor Kırdı

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili araç sektörü yılın ilk yarısında hem üretim hem de satışlarda 7 milyon adedi aşarak büyümesini sürdürdü.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından perşembe günü açıklanan verilere göre, ocak-haziran döneminde yeni enerjili araç üretimi 7,438 milyon adede ulaşırken, satışlar ise 7,446 milyon adede yükseldi.

Verilere göre, elektrikli araçlar bu dönemde toplam araç satışlarının yüzde 67'sini oluşturdu.