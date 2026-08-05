Çin, Yeni Hiperspektral Uydularını Uzaya Gönderdi
Çin, Haiyang kentinden iki hiperspektral uyduyu başarıyla uzaya fırlattı.
HAİYANG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarından Oriental Smart Eye hiperspektral uyduları 01 ve 02'yi uzaya gönderdi.
Çarşamba günü Beijing saatiyle 10.38'de Smart Dragon-3 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydular, planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirildi. Denizden fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Çin, Yeni Hiperspektral Uydularını Uzaya Gönderdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?