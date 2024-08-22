Çin, yeni iletişim uydusu "ChinaSat 4A"yı uzaya gönderdi.
Xinhua ajansının haberine göre, uydu, "Long March-7" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, "Long March" roketleriyle icra edilen 532'nci başarılı taşıma görevi oldu.
Çince "Congşing" olarak adlandırılan ChinaSat uyduları, yüksek kalite ses, veri, radyo ve televizyon sinyali iletim hizmetleri sağlıyor.
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