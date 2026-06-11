Çin Yeni İletişim Uydusunu Fırlattı - Son Dakika
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Çin Yeni İletişim Uydusunu Fırlattı

Çin Yeni İletişim Uydusunu Fırlattı
11.06.2026 17:42
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Çin, Hainan'dan yeni bir iletişim uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

WENCHANG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin perşembe günü yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi.

Ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da yer alan Wenchang Uzay Fırlatma Alanı'ndan Beijing saatiyle 15.30'da Uzun Yürüyüş-5 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

Uydu, ağırlıklı olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojilerine yönelik doğrulama testlerinde kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 650. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Yeni İletişim Uydusunu Fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Atiye Meltem Noyan Atiye Meltem Noyan:
    tabii işte şu haber işin aslı fırlatma maliyeti kaç milyar dolar bir de biz bunu okurken faturalar mı artıcak onu merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Ceyhan Sistemleri Ceyhan Sistemleri:
    güzel gelişme yani uzay teknolojisindeki ilerlemeler çevremizi anlamamız açısından önemli uydu haberleşme sağlayabiliyor ama aynı zamanda iklim değişikliğini takip etmede de yardımcı oluyo bu tür yatırımlar doğru yolda gidiş bence 0 0 Yanıtla
  • Hilal Karataş Hilal Karataş:
    ya çin yine bi uydu fırlatmış tamam da bunun bize ne faydası var bilmiyorum yani uzay teknolojisi falan güzel de başka ülkeler de yapıyo aynı şeyi bu bizim için gerçekten önemli mi acaba sadece bilerek duyuyorum haber diye 0 0 Yanıtla
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