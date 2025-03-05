Çin, Yeni Teknolojileri Destekleyecek

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, yükselen stratejik sektörlerin entegre ve toplu kalkınmalarını ve yükselen ve geleceğe dönük sektörleri teşvik amaçlı diğer çabaları destekleyecek.

Çarşamba günü ulusal yasama organına sunulan hükümet çalışma raporuna göre Çin yeni teknoloji, ürün ve senaryoların büyük ölçekli uygulamalarına ilişkin tanıtım girişimleri yürütecek ve ticari alanın, alçak irtifa ekonomisinin ve yükselen diğer sektörlerin güvenli ve sağlam gelişimini teşvik edecek.

Raporda Çin'in ayrıca geleceğe dönük sektörlere yönelik finansmanı artırmak ve biyo-imalat, kuantum teknolojisi, somutlaştırılmış yapay zeka ve 6G teknolojisi gibi sektörleri teşvik etmek üzere bir mekanizma kuracağı belirtildi.