Çin Yeni Test Uydusunu Fırlattı

XİCHANG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin, yeni bir test uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlattı.

Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketiyle pazar günü Beijing saatiyle 16.55'de fırlatılan Shiyan-28B 02 adlı uydu, önceden belirlenmiş yörüngeye başarılı bir şekilde yerleştirildi.

Uydu, temel olarak uzay ortamının keşfinde ve ilgili teknoloji testleri için kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 589. uçuş görevi oldu.