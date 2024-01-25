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Çin, dünya genelindeki yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 50'sinden fazlasına katkıda bulundu - Son Dakika
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Çin, dünya genelindeki yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 50'sinden fazlasına katkıda bulundu

Çin, 2023 yılında dünya genelinde yeni kurulan 510 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 50'sinden fazlasına katkıda bulunuyor. Çinli işletmelerin yurtdışında yaptığı temiz enerji yatırımları, rüzgar enerjisi, fotovoltaik enerji ve hidroelektrik alanlarını kapsayarak yerel halkların düşük karbonlu büyümesine yardımcı oluyor. Çin, teknoloji ve ürün inovasyonunu teşvik ederek küresel temiz enerji sanayi zincirine aktif şekilde entegre olmaya devam ediyor.

Çin, dünya genelindeki yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 50\'sinden fazlasına katkıda bulundu
25.01.2024 - 18:18,  Güncelleme: 18:20
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BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin, 2023 yılında dünya genelinde yeni kurulan 510 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 50'sinden fazlasına katkıda bulundu.

Ulusal Enerji İdaresi yetkilisi Pan Huimin, Perşembe düzenlediği basın toplantısında Çin'in dünyada temiz enerjinin gelişiminin ileri taşınmasında vazgeçilmez bir güç haline geldiğini söyledi.

Basın toplantısı, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ve ilk kez kutlanacak olan Uluslararası Temiz Enerji Günü'nden bir gün önce düzenlendi.

Pan, Çinli işletmelerin yurtdışında yaptığı temiz enerji yatırımlarının önde gelen ülke ve bölgelere yayılıp rüzgar enerjisi, fotovoltaik enerji ve hidroelektrik alanlarını kapsadığını, bunların ise karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları temelinde yerel halkların düşük karbonlu büyümesine yardımcı olduğunu söyledi.

Pan, Çin'in teknoloji ve ürün inovasyonunu teşvik etmeyi sürdürdüğünü ve küresel temiz enerji sanayi zincirine aktif şekilde entegre olduğunu ifade etti.

Çin'in rüzgar ve fotovoltaik enerji ürünlerinin 200'den fazla ülke ve bölgeye ihraç edildiğini belirten Pan, bu ürünlerin son 10 yıl içinde elektrik üretim maliyetlerinin büyük oranda düşürülmesine kısmen yardımcı olduğunu dile getirdi.

Pan, Çin'in yabancı şirketlerin ülkeye yatırımda bulunmasından ve ülkede iş yapmasından memnuniyet duyduğunu ve küresel temiz enerjiye geçişi ileri taşıyacak çalışmalara katılmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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