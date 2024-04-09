Çin, Yunnan ve Sichuan eyaletlerine kuraklık yardımı için 174 milyon yuan tahsis etti

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BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, Yunnan ve Sichuan eyaletlerine kuraklık yardım desteği olarak merkezi hükümet fonundan 174 milyon yuan (yaklaşık 24,51 milyon ABD doları) tahsis edildiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından tahsis edilen afet yardım fonlarının esas olarak iki eyaletin kuraklıktan etkilenen bölgelerinde içme suyu ve tarımsal sulamanın güvenliğini sağlamak için kullanılacağı belirtildi.

Çin Meteoroloji İdaresi geçen hafta yaptığı açıklamada, iki eyaletteki sıcaklıkların Nisan ayında normal yıllara göre 1 ila 2 santigrat derece daha yüksek seyretmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İki eyalette kuraklığın devam etmesinin muhtemel olduğunu belirten idare, su kaynakları yönetiminin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.