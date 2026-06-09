Çin, Zhuque-2E Roketini Uzaya Fırlattı

JİUQUAN, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin, Zhuque-2E Y6 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden iki uyduyla uzaya gönderdi.
Salı günü Beijing saatiyle 16.23'te fırlatılan roket, Spacesail DTC 01 ve China Mobile 02 adlı iki uyduyu önceden planlanan yörüngelere başarıyla yerleştirdi.
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