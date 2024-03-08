Yalova Çınarcık Belediyesi'ne İki Yeni Otobüs Eklendi - Son Dakika
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Yalova Çınarcık Belediyesi'ne İki Yeni Otobüs Eklendi

Yalova Çınarcık Belediyesi\'ne İki Yeni Otobüs Eklendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediyenin araç filosuna toplu ulaşımda kullanılmak üzere iki yeni otobüs dahil edildi. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, bölge halkına daha kaliteli ve güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti. Otobüslerde çevreci özellikler bulunurken, klima sistemi, engelli rampası ve 2 adet 19 inç LCD monitör gibi donanımlar da yer alıyor.

08.03.2024 15:31
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediyenin araç filosuna toplu ulaşımda kullanılmak üzere iki yeni otobüs dahil edildi.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, bu yatırımla bölge halkına daha kaliteli ve güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Çevreci özelliklere sahip bu otobüslerle, ilçe halkının ulaşım konforu ve güvenliğinin önemli ölçüde artacağını vurgulayan Soyer, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza daha hızlı, daha kaliteli hizmet verebilmek adına belediyemizin makine ve araç parkına yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Tamamen öz sermayemizle, son teknolojiyle donatılmış iki adet yeni otobüsler, teknolojik özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çekiyor. Otobüslerde motor tipi olarak Cummins Turbo şarjlı Euro 6 kullanılarak çevre dostu bir tercih yaptık. Modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan donanımlara da sahip olan otobüslerimizde, klima sistemi ve 8 kameralı IP kamera-kayıt sistemi, engelli rampası ve 2 adet 19 inç LCD monitör yer alıyor. Araç filomuza eklediğimiz iki adet son model otobüslerimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yalova Çınarcık Belediyesi'ne İki Yeni Otobüs Eklendi - Son Dakika
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