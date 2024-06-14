Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, mahsur kalan güvercini kurtardı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan güvercin, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda, ayağına misina takılan kuşun ağaçta asılı kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Çınarcık Belediyesine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, dala ve ayağına sarılan misinayı çözerek, güvercini ağaçtan indirdi.
Veterinerlik Birimi ekiplerinin kontrolünden sonra güvercin doğal ortamına bırakıldı.
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