Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, mahsur kalan güvercini kurtardı - Son Dakika
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Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, mahsur kalan güvercini kurtardı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan güvercin, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvercini ağaçtan indirerek veterinerlik birimi ekiplerine teslim etti. Kontrollerin ardından güvercin doğal ortamına bırakıldı.

14.06.2024 16:58
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan güvercin, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda, ayağına misina takılan kuşun ağaçta asılı kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Çınarcık Belediyesine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, dala ve ayağına sarılan misinayı çözerek, güvercini ağaçtan indirdi.

Veterinerlik Birimi ekiplerinin kontrolünden sonra güvercin doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, mahsur kalan güvercini kurtardı - Son Dakika

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