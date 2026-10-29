Çınarcık'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü sahil boyunca kortejle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çınarcık'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü sahil boyunca kortejle kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çınarcık\'ta Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü sahil boyunca kortejle kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çınarcık'ta Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı'ndaki programla başlayan tören ve etkinlikler düzenlendi. Gülkent İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki gösterilerin ardından Çamlık Mahallesi'nden Karpuzdere Mahallesi'ne sahil boyunca süren kortej yapıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Kutlamalar, Hükümet Konağı'nda düzenlenen programla başladı. Çınarcık Kaymakamı Tahsin Aksu ve Belediye Başkanı Avni Kurt, ilçe kurum amirleri, meclis üyeleri, Kent Konseyi ve oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşların bayramını kutladı.

İlçe protokolü, daha sonra Gülkent İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.

Kaymakam Aksu, programda yaptığı konuşmada Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine değindi.

Etkinlikte, gösteriler sahnelendi. Öğrenciler, Cumhuriyet Destanı oratoryosunu ve şiirlerini seslendirdi. Gülkent Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi de gösteri sundu. Katılımcılar, marşlara eşlik etti.

Programın ardından Çınarcık Belediyesi ve ilçedeki kamu kurumlarına ait araçların katılımıyla Cumhuriyet Bayramı korteji düzenlendi. Çamlık Mahallesi'nden başlayan kortej, sahil boyunca ilerleyerek Karpuzdere Mahallesi'nde sona erdi.

Vatandaşlar korteji balkonlardan ve yol kenarlarından izlerken ilçe hoparlörlerinden Cumhuriyet marşları çalındı.

Kaynak: AA
Kültür SanatHükümetGüncelTörenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu "Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular 6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
İstanbul’da korku dolu anlar Gençler besmele çekip kaçtı İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı Nesli tehlike altında Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:33
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 14:34:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Çınarcık'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü sahil boyunca kortejle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android