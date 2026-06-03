Çınarcık'ta Dairede Yangın Çıktı - Son Dakika
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Çınarcık'ta Dairede Yangın Çıktı

03.06.2026 13:51
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vali Akı Caddesi Kaktüs Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinden duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çınarcık, İtfaiye, Güncel, Yalova, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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