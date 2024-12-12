Çınarcık'ta Engelli Adamın Cesedi Bulundu

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Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde cesedi bulunan kişinin kesin ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Engelli olduğu bildirilen 45 yaşındaki Arda Ari Arslanyan'dan bir süredir haber alamayan komşuları, polisi arayıp yardım istedi.

Bunun üzerine Arslanyan'ın Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi'ndeki bir sitede bulunan dairesine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla içeri giren görevliler, bu kişinin balkonda hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Arslanyan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.