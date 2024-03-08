Çınarlı Köyü Tarihi Camisi Restorasyonu Tamamlandı

Sağlık Bakanı Koca: Hastanelerde Yönetim Kurulları Kurulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde koordinasyon kurullarının olacağını belirterek, başhekimle birlikte hastaneyi yönetecek olan bir yönetim kurulu olmasını istediklerini söyledi. Koca, hastanelerin verimlilik, randevu sistemleri ve hastaların memnuniyeti gibi kriterlere göre koordinasyon kurulu içinde hizmet vereceğini ifade etti. Ayrıca, Beykoz'a 800 yataklı bir hastane yapılacağını da duyurdu.