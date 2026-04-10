Cinayet Azmettireni Kocaeli'de Yakalandı
Cinayet Azmettireni Kocaeli'de Yakalandı

10.04.2026 19:40
Şaban Gül, Adana'da işlediği cinayet nedeniyle Kocaeli'de yakalandı ve cezaevine gönderildi.

ADANA'da 2014 yılında işlenen cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Şaban Gül, Kocaeli'de saklandığı at çiftliğinde yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan Şaban Gül'ün İzmit'te bir at çiftliğinde saklandığını tespit etti. Firari hükümlü, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gül'ün 25 Haziran 2014'te Adana'da bir enerji şirketinde çalışan Yemliha Bozkurt'un Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evinin önünde tabancayla başından vurularak öldürülmesinin azmettiricisi olduğu öğrenildi. Olayın Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davasında o dönem, tetikçi olan Ferhat Erdoğan cinayeti işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Şaban Gül hakkında azmettirdiği gerekçesiyle verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 2022 yılında kesinleştiği belirtildi.

Kaynak: DHA

