Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 suç kaydı bulunan K.T'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Cinayet Hükümlüsü İlkadım'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?