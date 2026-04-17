Cinayet Şüphelisi Duruşma Yayınını İstiyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Charlie Kirk'ün cinayet şüphelisi Tyler Robinson, duruşmaların canlı yayınını engellemeye çalışıyor.

SALT LAKE ABD'de 10 Eylül 2025'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün cinayet şüphelisi 22 yaşındaki Tyler Robinson, mahkemeden duruşmaların canlı yayınlanmasının engellenmesini talep etti.

Robinson'ın avukatları, duruşmaların canlı yayınlanmasının müvekkillerinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini savunarak mahkemeye başvuruda bulundu.

Avukatlar, bazı medya organlarının ön yargılı yayınlar yaptığını ve bunun potansiyel jüri üyelerini etkileyebileceğini ileri sürdü.

Savunma dilekçesinde, canlı yayınların "eğitici habercilikten ziyade sansasyon, ticari kazanç ve siyasi amaçlara hizmet ettiği" iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül 2025'te Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. "Ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson hakkında idam talep edilmişti.

Kaynak: AA

Cinayet, Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 13:39:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.