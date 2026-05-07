Cinayet Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
Cinayet Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

07.05.2026 14:09
Şanlıurfa'da yanlış hedefle cinayet işleyen Cuma Bakdur, Edirne'de yakalandı ve tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, motosikletli ve kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Abdullah Kürşat Yıldırım'ın (30) cinayet şüphelisi Cuma Bakdur (44), Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken Edirne'de yakalandı. Şüphelinin, alacaklısı olduğunu öne sürdüğü M.D.'yi hedef aldığı ancak yanlışlıkla Yıldırım'ı vurduğunu söylediği belirtildi.

Olay, 19 Mart akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Abdullah Kürşat Yıldırım, motosikletli ve kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yıldırım, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen Yusuf Budak ile Halilk Canpolat'ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli Cuma Bakdur'un Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Şüphelinin Edirne'de saklandığı adres tespit edildi. Şanlıurfa Cinayet Büro Amirliği ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda düzenlenen operasyonla Cuma Bakdur yakalandı.

BAŞKA KİŞİYİ HEDEF ALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Edirne'deki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya getirilen Bakdur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakdur'un ifadesinde, alacaklısı olduğunu öne sürdüğü M.D.'yi hedef aldığını ancak yanlışlıkla Yıldırım'ı vurduğunu söylediği belirtildi.

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

