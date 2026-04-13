Çin\'den ABD\'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

ABD’nin İran kıyıları ve Hürmüz Boğazı’na yönelik deniz ablukası resmen başladı. Washington yönetimi, bölgeye giren ve çıkan tüm gemilerin denetleneceğini açıkladı.

TÜM GEMİ TRAFİĞİ KONTROL ALTINDA

Abluka kapsamında ABD güçleri, Hürmüz Boğazı’ndan geçen tüm gemileri kontrol edecek. İlk sıcak temasın ne zaman yaşanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

ÇİN’DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Gelişmelerin ardından Çin’den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Pekin yönetimi, İran ile ticari anlaşmaları olduğunu vurgulayarak, “İç işlerimize karışmayın” ifadelerini kullandı.

TRUMP'DAN ABLUKA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, abluka başlangıcından kısa bir süre sonra Truth üzerinden bir mesaj paylaştı. Trump, İran donanmasının yok edildiğini öne sürdü. ABD'nin İran'ın hızlı saldırı gemilerini vuramadığını belirtti. Trump mesajında ablukaya da değinerek, “Bu hızlı saldırı gemilerinden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde teknelerle uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı imha sistemiyle derhal ortadan kaldırılacaklardır.”

TAHRAN ABLUKAYA NASIL BAKIYOR?

Ablukanın başlamasıyla birlikte NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk, Tahran'daki izlenimlerini aktardı. Çabuk, Tahran yönetiminin, ABD Başkanı Trump'ın aldığı abluka kararını blöf olarak değerlendirdiğini belirtti. İranlı yetkililerin “Kozlarımızın hepsini kullanmadık, abluka kararı uygulanabilir değil, bu bir blöf.” dediğini aktaran Çabuk, İran'ın bir başka koz olarak Babülmendep Boğazı'nı kapatarak misilleme yapabileceğini belirtti.