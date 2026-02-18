Çine Belediye Başkanı Kıvrak: "Ramazan Ayının Ülkemize Huzur ve Bereket Getirmesini Diliyorum"

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ramazan ayı mesajında, "Bu ayda; iyiliği çoğaltarak, paylaşmayı büyüterek ve hoşgörüyü esas alarak toplumsal dayanışmamızı daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Ramazan ayının ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Kıvrak, yarın başlayacak ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan ramazana bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayı; birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularını artıran bir aydır. Bu ayda; iyiliği çoğaltarak, paylaşmayı büyüterek ve hoşgörüyü esas alarak toplumsal dayanışmamızı daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Çine'mizde ramazanın manevi atmosferini hep birlikte yaşarken, ihtiyaç sahiplerine uzanan her elin ve edilen her duanın çok kıymetli olduğuna yürekten inanıyorum."

Bu duygu ve düşüncelerle; ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor; oruçlarımızın ve ibadetlerimizin kabul olmasını temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum."