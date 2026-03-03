Çine Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Kolisi

(AYDIN) - Çine Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolileri ulaştırdı. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmediği bir Çine için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Çine Belediyesi, ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi desteği sağladı.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen destekler, hem ailelerin yükünü hafifletiyor hem de ramazan ayının paylaşma ruhunu Çine'nin her mahallesine yaymayı hedefliyor.

"Hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmediği bir Çine için çalışıyoruz"

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, konuyla ilgili açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir. Sosyal belediyecilik anlayışımızla her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmediği bir Çine için çalışmalarımıza devam ediyoruz."