Çine Belediyesi Pazar Yerlerinde Gıda Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Çine Belediyesi Pazar Yerlerinde Gıda Denetimlerine Devam Ediyor

Çine Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi için pazar yerlerinde denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, hijyen ve fiyat etiketi kontrollerini gerçekleştirerek esnafı bilgilendiriyor.

03.03.2025 17:04  Güncelleme: 18:20
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(AYDIN) - Çine Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi için pazar yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızın kurallara uymasını, vatandaşlarımızın da alışveriş yaparken bilinçli olmasını önemsiyoruz" dedi.

Çine Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Pazar yerlerinde gerçekleştirilen kontrollerde, ürünlerin fiyat etiketi taşıyıp taşımadığı denetlenirken, gıda satışı yapılan işletmelerde de hijyen ve güvenilirlik açısından incelemeler yapılıyor. Ekipler, tüketicilerin alışverişlerinde şeffaf ve adil bir ortam oluşturulmasını sağlamak için satıcıları bilgilendiriyor.

Denetimler sırasında hijyen kurallarına uymayan, fiyat etiketi bulundurmayan ya da mevzuata aykırı şekilde satış yapan işletmelere gerekli işlemler uygulanıyor. Halk sağlığını korumak için yoğun mesai harcayan zabıta ekipleri, özellikle açıkta satılan gıda ürünlerini detaylıca inceleyerek olumsuzlukları tespit ediyor. Standartlara uymayan ürünler için satıcılara uyarılar yapılırken, tekrarı halinde yasal işlem başlatılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, gıda güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızın kurallara uymasını, vatandaşlarımızın da alışveriş yaparken bilinçli olmasını önemsiyoruz. Pazar yerlerinde ve gıda satış noktalarında herhangi bir olumsuzluk gören vatandaşlarımız zabıta ekiplerimize bildirimde bulunabilir. Sağlıklı ve güvenli bir Çine için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çine Belediyesi Pazar Yerlerinde Gıda Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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