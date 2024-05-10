Çine Belediyesi Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

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(AYDIN)- Çine Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yol ve onarım çalışmaları gerçekleştiren ekipler bir yandan da temizlik ve peyzaj faaliyetleri ile ilçenin çehresini değiştiriyor.

Çine Belediyesi ekipleri, yapılan planlama doğrultusunda ilçedeki üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kilitli parke taşı döşeme işleminden, yol tamirat ve bakımına tüm çalışmalar, ilçe sakinlerinin talepleriyle önceliklendirilerek hızla gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmalara ek olarak mahallelerdeki düğün alanlarının bakımını yapılıyor. Mahalle aralarında büyüyen zararlı otlar da kadın çalışanlar tarafından temizlenerek, sokaklar temiz bir görünüme kavuşturuluyor.

Belediye ekipleri, İtalya Köprüsü'nde de bakım çalışmalarına başladı. Bu kapsamda yetkili makamlardan alınan onaylar sonrası tarihi köprünün korkuluk demirleri koruyucu vernikle boyandı.