Çine'de 19 Mayıs Gençlik Konseri Coşkusu

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(AYDIN) - Çine Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu, "19 Mayıs Gençlik Konseri" ile taçlandırdı. Çineli vatandaşlar, 19 Mayıs'ı Sahibinden Grubu'nun konseriyle kutladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Çine'de de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı. Belediye Meydanı'nda düzenlenen konserde alanı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserde Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak'a, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, CHP Kadın Kolları Başkanı Arzu Yavuz Kocabay, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çavdar, Belediye Meclis üyeleri İlhan İri, Metin Karadağ ve Mustafa Demir eşlik etti.

Konser öncesinde konuşan Başkan Kıvrak, gençlerin ve tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Kıvrak, şunları söyledi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşımızı başlattığı bu anlamlı gün, milletimizin yeniden doğuşunun simgesidir. 19 Mayıs, sadece bir tarih değil, aynı zamanda gençliğe emanet edilen yarınlarımızın da sembolüdür. Sevgili gençler, sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizlerin enerjisi, hayalleri ve azmiyle daha modern, daha çağdaş bir Çine inşa edeceğiz. Bilim, sanat, spor ve daha birçok alanda göstereceğiniz başarılarla ilçemizi ve ülkemizi ileriye taşıyacağınıza inancım tam. Hep birlikte, el ele vererek daha nice 19 Mayıs'ları kutlamayı diliyorum."