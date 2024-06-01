Çine'de midibüsün yolcu minibüsüne çarpması sonucu 17 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çine'de midibüsün yolcu minibüsüne çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Çine\'de midibüsün yolcu minibüsüne çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen kazada, midibüsün yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sürücüler ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

01.06.2024 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYDIN'ın Çine ilçesinde, midibüsün yolcu minibüsüne arkadan çarptığı kazada yaralanan 17 kişiden 13'ü, tedavileri sonrası taburcu edildi. Jandarmadaki ifadeleri alınan sürücüler serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Aydın- Muğla kara yolu Dorumlar Mahallesi Karatepe mevkisinde meydana geldi. Çine'den Efeler ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Öz (22) yönetimindeki 09 M 4712 plakalı yolcu minibüsüne, arkadan gelen Mehmet Sarıgül (72) idaresindeki 48 AAJ 819 plakalı midibüs çarptı. Kazada, sürücülerle birlikte 17 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavilerinin ardından her 2 araç sürücüsünün de aralarında olduğu 13 yaralı dün akşam saatlerinde taburcu edildi. Diğer 4 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, taburcu olan 2 sürücü de jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Aydın, Çine, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çine'de midibüsün yolcu minibüsüne çarpması sonucu 17 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
15:43 CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu’dur CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
15:22 ’’Ehliyetin nerede’’ diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı ''Ehliyetin nerede?'' diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
14:46 Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:51 Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic’e teklif yaptı Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 17:56:34. #1.13#
SON DAKİKA: Çine'de midibüsün yolcu minibüsüne çarpması sonucu 17 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement