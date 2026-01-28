Çine Belediye Başkanı Kıvrak'tan Topçam Madran Suyu Üretim Tesisi'ne Ziyaret

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, belediye iştiraki ÇİPAŞ bünyesinde faaliyet gösteren Topçam Madran Doğal Kaynak Suyu Üretim Tesisi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Tesise kazandırılan yeni makinenin montajı için yapılan düzenlemeleri kontrol eden Kıvrak, "Daha güçlü bir Çine için çalışmayı, üretmeyi ve yatırım yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kıvrak, Topçam Madran Doğal Kaynak Suyu Üretim Tesisi'ne kazandırılan yeni makinenin montajı için yapılan düzenlemeleri kontrol ederek, makinenin teslimatı öncesi hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

300 bin euro maliyetle satın alınan, saatte bin 200 adet 19 litrelik damacana dolum kapasitesine sahip modern makinenin, tesisin üretim gücüne önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Gerçekleştirilen yatırımla birlikte Topçam Madran Su Dolum Tesisi'nin hem teknolojik altyapısı güçlenecek hem de hizmet hızı artacak. Yeni makinenin kısa süre içinde teslim alınarak devreye sokulması planlanıyor.

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Kıvrak, üretime dayalı yatırımlara büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Belediyemizin imkanlarını doğru, planlı ve verimli kullanarak Çine'mize kalıcı kazanımlar sağlamaya devam ediyoruz. Üretimi artıran, istihdamı ve hizmet kalitesini güçlendiren her adım bizim için çok kıymetli. Topçam Madran Su Tesisimize kazandırdığımız bu yeni yatırım, Çine'nin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Daha güçlü bir Çine için çalışmayı, üretmeyi ve yatırım yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.