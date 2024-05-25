Çinli Araştırmacılar, Genetiği Değiştirilmiş Domuz Karaciğerini İnsana Nakletti

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HEFEİ, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş domuz karaciğerini ilerlemiş karaciğer kanserinden muzdarip bir hastaya başarıyla nakletti. Operasyon, hayvan organlarının insanlara nakli konusunda bir dönüm noktası teşkil ediyor.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan Anhui Tıp Üniversitesi'nin Birinci Bağlı Hastanesi'nden Cuma günü yapılan açıklamaya göre operasyon, 17 Mayıs'ta Hefei hastanesinden Prof. Sun Beicheng'in başkanlığındaki bir ekip tarafından Yunnan Tarım Üniversitesi'nden Prof. Wei Hongjiang'ın başkanlığındaki bir ekiple işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Sun, 71 yaşındaki hastanın, operasyonu takip eden 7 gün içerisinde herhangi bir akut ya da hiper akut bir organ reddi yaşamadığını ve koagülasyon sisteminde herhangi bir sıkıntı görülmediğini söyledi.

Sun, operasyonun dünyada ilk klinik yardımlı domuzdan insana karaciğer nakli ve beşinci hayvandan insana organ nakli olduğunu belirtti.

An itibarıyla rahat şekilde hareket edebilen hastanın karaciğer fonksiyonu ve diğer birçok sağlık göstergesi normale dönmüş durumda.

Çinli araştırmacılar, Nisan ayında tıp tarihinde bir ilke imza atarak, Xi'an'da bulunan Hava Kuvvetleri Tıp Üniversitesi'nin Xijing Hastanesi'nde genetiği değiştirilmiş domuz karaciğerini beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın vücuduna başarılı şekilde nakletmişti.