Çinli Araştırmacılar, Prize Takılmadan Işık Yayabilen Akıllı Fiber Geliştirdi

Güncel

SHANGHAİ, 8 Nisan (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, prize takılmadan ışık yayabilen ve elektrik üretebilen yeni bir akıllı fiber türü geliştirdi.

Kablosuz enerji toplama, bilgi algılama ve iletme gibi işlevleri entegre eden fiber türü, çip ve pil olmadan ışıklı ekran ve dokunma kontrolü gibi insan-bilgisayar etkileşimi işlevlerini gerçekleştiren tekstillere dönüştürülebiliyor.

Science dergisinde kısa süre önce yayımlanan araştırmanın, insanların çevreyle ve kendi aralarındaki etkileşim şeklini değiştirmesi beklenirken, bu çalışma akıllı tekstillerin hayata geçirilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Günlük hayatın bir parçası haline gelen giyilebilir akıllı cihazlar sağlık takibi, tele-tıp, insan-bilgisayar etkileşimi ve diğer alanlarda önemli bir rol oynuyor.

Geleneksel sert yarı iletken bileşenler veya esnek ince film cihazlarla karşılaştırıldığında, akıllı fiberden yapılan elektronik tekstil ürünleri daha yumuşak olup daha fazla nefes alıyor.

Bununla birlikte, akıllı fiberlerin mevcut gelişiminde kullanılan karmaşık çok modüllü entegrasyonla tekstil ürünlerinin hacmi, ağırlığı ve sertliği de artıyor.

Donghua Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Fakültesi'nden bir araştırma ekibi, fiberlerin radyo alanında ışık yaydığını bir deney sırasında tesadüfen keşfetti.

Ekip, bulgulara dayanarak elektromanyetik enerjiyi kablosuz itici güç olarak kullanan yeni bir akıllı fiber türü geliştirdi.

Araştırma ekibinden Yang Weifeng, yeni fiber türünün uygun maliyetli hammaddelere ve olgun işleme teknolojisine sahip olduğunu söyledi.

Yeni tür, çip ve pil kullanmaksızın kumaş üzerinde görüntüleme ve kablosuz komut iletimi gibi işlevleri gerçekleştirebiliyor.

Donghua Üniversitesi'nden araştırmacı Hou Chengyi, bu yeni tür fiberden yapılan giysilerin interaktif ve ışıklı olabileceğini, ayrıca kullanıcıların vücutlarının farklı duruşlarına özel sinyaller üreterek elektronik ürünleri uzaktan kablosuz kontrol edebileceğini belirtti.

Araştırma ekibi, görüntüleme, biçim değiştirme ve hesaplama gibi daha fazla işlev geliştirmek üzere yeni fiberin uzaydan daha etkili şekilde enerji toplamasına odaklanan daha fazla çalışma yürüteceklerini kaydetti.