Çinli Araştırmacılar, Prize Takılmadan Işık Yayabilen Akıllı Fiber Geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çinli Araştırmacılar, Prize Takılmadan Işık Yayabilen Akıllı Fiber Geliştirdi

Çinli bir araştırma ekibi, prize takılmadan ışık yayabilen ve elektrik üretebilen yeni bir akıllı fiber türü geliştirdi. Bu fiber türü, çip ve pil olmadan ışıklı ekran ve dokunma kontrolü gibi insan-bilgisayar etkileşimi işlevlerini gerçekleştiren tekstillere dönüştürülebiliyor. Bu gelişme, akıllı tekstillerin hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

08.04.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHANGHAİ, 8 Nisan (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, prize takılmadan ışık yayabilen ve elektrik üretebilen yeni bir akıllı fiber türü geliştirdi.

Kablosuz enerji toplama, bilgi algılama ve iletme gibi işlevleri entegre eden fiber türü, çip ve pil olmadan ışıklı ekran ve dokunma kontrolü gibi insan-bilgisayar etkileşimi işlevlerini gerçekleştiren tekstillere dönüştürülebiliyor.

Science dergisinde kısa süre önce yayımlanan araştırmanın, insanların çevreyle ve kendi aralarındaki etkileşim şeklini değiştirmesi beklenirken, bu çalışma akıllı tekstillerin hayata geçirilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Günlük hayatın bir parçası haline gelen giyilebilir akıllı cihazlar sağlık takibi, tele-tıp, insan-bilgisayar etkileşimi ve diğer alanlarda önemli bir rol oynuyor.

Geleneksel sert yarı iletken bileşenler veya esnek ince film cihazlarla karşılaştırıldığında, akıllı fiberden yapılan elektronik tekstil ürünleri daha yumuşak olup daha fazla nefes alıyor.

Bununla birlikte, akıllı fiberlerin mevcut gelişiminde kullanılan karmaşık çok modüllü entegrasyonla tekstil ürünlerinin hacmi, ağırlığı ve sertliği de artıyor.

Donghua Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Fakültesi'nden bir araştırma ekibi, fiberlerin radyo alanında ışık yaydığını bir deney sırasında tesadüfen keşfetti.

Ekip, bulgulara dayanarak elektromanyetik enerjiyi kablosuz itici güç olarak kullanan yeni bir akıllı fiber türü geliştirdi.

Araştırma ekibinden Yang Weifeng, yeni fiber türünün uygun maliyetli hammaddelere ve olgun işleme teknolojisine sahip olduğunu söyledi.

Yeni tür, çip ve pil kullanmaksızın kumaş üzerinde görüntüleme ve kablosuz komut iletimi gibi işlevleri gerçekleştirebiliyor.

Donghua Üniversitesi'nden araştırmacı Hou Chengyi, bu yeni tür fiberden yapılan giysilerin interaktif ve ışıklı olabileceğini, ayrıca kullanıcıların vücutlarının farklı duruşlarına özel sinyaller üreterek elektronik ürünleri uzaktan kablosuz kontrol edebileceğini belirtti.

Araştırma ekibi, görüntüleme, biçim değiştirme ve hesaplama gibi daha fazla işlev geliştirmek üzere yeni fiberin uzaydan daha etkili şekilde enerji toplamasına odaklanan daha fazla çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Araştırmacılar, Prize Takılmadan Işık Yayabilen Akıllı Fiber Geliştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 CHP lideri Özel’in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor
15:02 Süper Lig kulüpleri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor
14:33 31 Mart sonrası ilk kayyum CHP’nin kazandığı ilçeyi vali yardımcısı yönetecek 31 Mart sonrası ilk kayyum! CHP'nin kazandığı ilçeyi vali yardımcısı yönetecek
14:05 Televizyona yansımayan o an Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu’nun sözünü yerde bıraktı Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı
11:21 Meral Akşener bırakıyor İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var Meral Akşener bırakıyor! İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var
14:50 Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı ölümünün 20. yılında anıldı Oktay Kaynarca’dan taziye mesajı geldi Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi
12:44 2 yıl sonra itiraf geldi Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın’la aşk yaşıyor 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
12:43 Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı
12:38 İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı
12:05 Ece Seçkin’den “Külotla sahneye çıkmasınlar“ diyen İzzet Yıldızhan’ın tekne videosuna tepki Ece Seçkin'den "Külotla sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki
10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
10:12 Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya’nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı Serdar Ortaç’a yüklendi Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç'a yüklendi
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 16:11:45. #1.13#
SON DAKİKA: Çinli Araştırmacılar, Prize Takılmadan Işık Yayabilen Akıllı Fiber Geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement