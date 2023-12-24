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Çinli Arkeologlar, Çin'in En Eski Soylu Mezar Kompleksini Buldu - Son Dakika
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Çinli Arkeologlar, Çin'in En Eski Soylu Mezar Kompleksini Buldu

Çinli arkeologlar, Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da Shang Hanedanlığı'ndan kalma bir kentin kalıntılarında ülkenin bilinen en eski soylu mezar kompleksini buldu. Keşif, 2021'den 2023'e kadar yürütülen bir dizi kazı çalışmasının sonucu olarak ortaya çıktı ve mezar kompleksi yaklaşık 3.400 yıl öncesine ait. Keşif, Zhaoyu'nun kökeni ile Çin'deki mozole sisteminin evriminin araştırılması açısından büyük önem taşıyor.

Çinli Arkeologlar, Çin\'in En Eski Soylu Mezar Kompleksini Buldu
24.12.2023 - 16:56,
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ZHENGZHOU, 24 Aralık (Xinhua) -- Çinli arkeologlar, ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da Shang Hanedanlığı'ndan (M.Ö. 1600-1046) kalma bir kentin kalıntılarında ülkenin bilinen en eski soylu mezar kompleksini buldu.

2021'den 2023'e kadar yürütülen bir dizi kazı çalışmasının sonucu olan keşif, kısa süre önce düzenlenen eyaletteki arkeolojik çalışmalarda elde edilen başarılarla ilgili yıllık toplantıda kamuoyuna duyuruldu.

Kalıntıları yaklaşık 20.000 metrekare alana yayılan mezar kompleksi, yaklaşık 3.400 yıl öncesine ait. Komplekste aralarında mezarlığa giriş ve çıkış yapılan tüneller, mezarlar ve kurban kalıntılarının yanı sıra diğer nesneler yer alıyor.

Mezarlıktan ayrıca kabuk şeklinde altın bir "cenaze maskesi" ile turkuaz, bronz ve yeşim taşlarından yapılmış eşyalar çıkarıldı.

Zhengzhou Belediyesi Kültürel Miras ve Arkeoloji Enstitüsü'nde araştırmacı olan Huang Fucheng, mezarlığın şimdiye kadar kazılan en eski "Zhaoyu" olduğunu belirtti. Zhaoyu, antik dönemde yüksek profilli soylu mezarlarına verilen isim. Yetkili ayrıca, keşfin, Zhaoyu'nun kökeni ile Çin'deki mozole sisteminin evriminin araştırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çinli Arkeologlar, Çin'in En Eski Soylu Mezar Kompleksini Buldu - Son Dakika
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