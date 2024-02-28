Çinli balıkçı gemisi, sürüklenen teknedeki Papua Yeni Gineli altı kişiyi kurtardı - Son Dakika
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Çinli balıkçı gemisi, sürüklenen teknedeki Papua Yeni Gineli altı kişiyi kurtardı

Çinli balıkçı gemisi, sürüklenen teknedeki Papua Yeni Gineli altı kişiyi kurtardı

Uluslararası Shanghai Kai Chuang Denizcilik şirketine ait ve Marshall Adaları'na kayıtlı LOMETO adlı gemi tarafından Solomon Adaları sularında kurtarılan Papua Yeni Gineli altı kişi gemide poz veriyor. Güney Pasifik'te 37 gün boyunca sürüklenen Papua Yeni Gineli beş yetişkin ile dokuz yaşındaki bir erkek çocuğunun bulunduğu teknenin Çinli bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldığı açıklandı.

28.02.2024 10:14  Güncelleme: 10:19
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SİDNEY, 28 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Shanghai Kai Chuang Denizcilik şirketine ait ve Marshall Adaları'na kayıtlı LOMETO adlı gemi tarafından Solomon Adaları sularında kurtarılan Papua Yeni Gineli altı kişi gemide poz veriyor, 26 Şubat 2024.

Papua Yeni Gine'deki Çin Büyükelçiliği'nin Salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Güney Pasifik'te 37 gün boyunca sürüklenen Papua Yeni Gineli beş yetişkin ile dokuz yaşındaki bir erkek çocuğunun bulunduğu teknenin Çinli bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldığını bildirdi. (Fotoğraf: LOMETO/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çinli balıkçı gemisi, sürüklenen teknedeki Papua Yeni Gineli altı kişiyi kurtardı - Son Dakika

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