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Çinli bilim insanları atık sudaki kirletici maddeleri güneş ışığıyla değerli kimyasallara dönüştürebiliyor - Son Dakika
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Çinli bilim insanları atık sudaki kirletici maddeleri güneş ışığıyla değerli kimyasallara dönüştürebiliyor

Çinli bilim insanları, atık sudaki kirletici maddeleri güneş ışığı kullanarak değerli kimyasallara dönüştürmek için yeni bir yol önererek sürdürülebilir ve çevre dostu kimyasal üretiminin yolunu açtı. Araştırmada, atık su içindeki kirletici maddeler doğrudan atık su ortamında yarı iletken biyohibritlere dönüştürülerek güneş ışığı kullanılarak değerli kimyasallara dönüştürülüyor.

Çinli bilim insanları atık sudaki kirletici maddeleri güneş ışığıyla değerli kimyasallara dönüştürebiliyor
16.12.2023 - 16:01,
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BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, atık sudaki kirletici maddeleri, güneş ışığı kullanarak değerli kimyasallara dönüştürmek için yeni bir yol önererek sürdürülebilir ve çevre dostu kimyasal üretiminin yolunu açtı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shenzhen İleri Teknoloji Enstitüsü (SIAT), Harbin Teknoloji Enstitüsü ve diğer enstitülerden araştırmacılar tarafından yürütülen araştırma, kısa süre önce Nature Sustainability dergisinde yayımlandı.

Araştırmada bilim insanları, atık su içindeki kirletici maddeleri, doğrudan atık su ortamında yarı iletken biyohibritlere dönüştürmek için yola çıktı.

Yöntem, atık su içinde bulunan organik karbon, ağır metal ve sülfat bileşenlerini, bu biyohibritlerin yapımında hammadde olarak kullanmaya ve sonrasında bu biyohibritleri güneş ışığı kullanarak değerli kimyasallara dönüştürmeye dayanıyor.

Araştırmacılar, yüksek tuz konsantrasyonlarına karşı istisnai dayanıklılığa ve çeşitli karbon kaynaklarını kullanma kapasitesine sahip hızlı büyüyen deniz bakterisi Vibrio natriegens'i seçti.

Bilim insanları, atık sudan yarı iletken biyohibritleri oluşturmak üzere Vibrio natriegens bakterisinde işlevsel yarı iletken nano parçacıkları biyolojik olarak sentezlemek için bakteriye bir aerobik sülfat indirgeme yolu ekledi.

SIAT araştırmacısı Gao Xiang, nano parçacıkların, güneş ışığının ürettiği ekstra enerjiyi emerek biyohibritlerin sentez verimliliğini ve atık su içindeki organik maddenin dönüşümünü artırabileceğini söyledi.

Araştırmada, "Bu çalışma, güneş odaklı biyo üretimi ve atıktan zenginliğe dönüşümü bir adım ileriye götürebilir ve daha temiz üretim ve döngüsel ekonominin kapısını aralayabilir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Xinhua
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