Çinli Bilim İnsanları Ay\'da Suyla Zenginleşmiş Mineral Keşfetti

Güncel

ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri

Çinli bilim insanları, Chang'e-5 keşif aracının Ay'dan topladığı örneklerin moleküler yapısında suyla zenginleşmiş bir tür mineral keşfetti.

ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri:

"Çinli bilim insanları, Chang'e-5 keşif aracının Ay'dan topladığı örneklerin moleküler yapısında suyla zenginleşmiş bir tür mineral keşfetti.

Ay yüzeyinde suyun ya da su buzunun varlığına yönelik kanıtlar giderek artsa da bunun hidroksil grupları şeklinde olma ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Ay regoliti içindeki moleküler suyun ilk kez doğrudan tespit edildiğini vurgulayan araştırmacılar, keşfin Ay yüzeyinde su molekülleri ve amonyumun gerçek biçiminin ne olduğu konusuna ışık tuttuğunu söyledi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)