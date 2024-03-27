Çinli BYD Şirketi 2023'te Yüzde 80,72 Artışla 4,23 Milyar Dolar Net Kar Elde Etti

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SHENZHEN, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yeni enerjili araç üreticisi BYD Limited Şirketi, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 80,72 artışla 30,04 milyar yuan (yaklaşık 4,23 milyar ABD doları) net kar elde ettiğini açıkladı.

Şirketin yıllık raporuna göre, BYD 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 42,04 artışla 602,32 milyar yuan gelir elde etti. 2023 yılında şirketin araştırma ve geliştirme giderleri ise bir önceki yıla göre yüzde 112,15 artarak 39,58 milyar yuana yükseldi.

2023 yılında BYD'nin yıllık yeni enerjili araç satış hacmi 3,02 milyon adedi aşarak küresel yeni enerjili araç satışlarında bir kez daha zirveye oturdu.

BYD'nin yurtdışı gelirleri 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 75,2 artışla 160,22 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, şirketin yurtdışı gelirleri 2023'teki toplam gelirlerin yüzde 26,6'sını oluşturdu. Bu rakam, 2022'ye kıyasla yüzde 5,03 puanlık artışa işaret ediyor.

Halihazırda dünya genelinde 78 ülke ve bölgedeki pazarlara girmiş olan BYD markası Brezilya, Macaristan ve Tayland gibi ülkelerde yatırım yaparak fabrikalar inşa etti.