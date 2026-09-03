Çinli GWM'nin arazi aracı Abu Dabi'deki avcılık ve binicilik fuarında sergileniyor
2026 Abu Dabi Uluslararası Avcılık ve Binicilik Fuarı'nda Çinli GWM markasının arazi aracı ziyaretçilere tanıtılıyor. Fuar, 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde BAE'nin başkentinde devam ediyor.
ABU DABİ, 3 Eylül (Xinhua) -- 2026 Abu Dabi Uluslararası Avcılık ve Binicilik Fuarı'nda sergilenen Çinli otomobil üreticisi GWM'nin arazi aracı, 2 Eylül 2026.
Fuar, 28 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenleniyor. (Fotoğraf: Wang Zecong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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