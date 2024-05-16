Çinli lider Xi: İsrail-Filistin sorununun iki devletli formül temelinde çözülmesi gerektiğine dikkat çektik - Son Dakika
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Çinli lider Xi: İsrail-Filistin sorununun iki devletli formül temelinde çözülmesi gerektiğine dikkat çektik

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında görüşme detaylarına değinerek, 'İsrail-Filistin sorununun iki devletli formül temelinde çözülmesi gerektiğine dikkat çektik' dedi.

16.05.2024 21:34
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- Çinli lider Xi: "İsrail- Filistin sorununun iki devletli formül temelinde çözülmesi gerektiğine dikkat çektik"

Xi ve Putin görüşmesinde "Filistin Devleti" vurgusu

PEKİN - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında görüşme detaylarına değinerek, "İsrail-Filistin sorununun iki devletli formül temelinde çözülmesi gerektiğine dikkat çektik" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tekrar devlet başkanı olmasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği Çin'de mevkidaşı Xi Jinping ile bir araya geldi. Başkent Pekin'de baş başa görüşen iki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Putin ile ilişkilerin geliştirilmesi için yeni bir model geliştirdiklerini belirten Xi Jinping, "Başkan Putin ve ben, büyük devletler ile komşu devletler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için tam olarak saygı, eşitlik ve birbirimizin temel çıkarlarını temsil eden konularda karşılıklı, kararlı destek temelinde yeni bir model geliştirmeyi başardığımız gerçeğinde birleşiyoruz" dedi. Rusya ile kazan-kazan ilişkisine dayalı ilkesine bağlı olduklarını aktaran Xi, iki ülke arasındaki ticari cironun 240 milyar doları aştığını söyledi. Dış politikada Rusya ile ortak politika yürüttüklerini söyleyen Xi, "Çin ve Rusya, BM merkezli uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı dünya düzenini sıkı bir şekilde destekliyor" diye konuştu.

"İsrail-Filistin sorununun iki devletli formül temelinde çözülmesi gerektiğine dikkat çektik"

Çin Devlet Başkanı Xi, Rus mevkidaşı Putin ile yaptıkları görüşmede İsrail - Filistin sorununun yanı sıra Ukrayna meselesini ele aldıklarını belirterek, "Başkan Putin ve ben, Filistin-İsrail anlaşmazlığının çözülmesinin aciliyetine ve BM kararı uygulanırken Filistin sorununun iki devletli formül temelinde çözülmesi gerektiğine dikkat çektik" ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizine de değinen Xi, "Çin ve Rusya, Ukrayna krizini çözmenin doğru yolu olarak siyasi çözümü görüyor. Çin'in bu konudaki tutumu tutarlı ve açıktır. BM şartlarının norm ve ilkelerine bağlılık, tüm ülkelerin ulusal egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenlik kaygılarına saygı" dedi.

"Enerji sektöründe Rusya-Çin işbirliği güçlendiriliyor"

Xi Jinping'in ardından söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 2 ülke arasındaki ticari işbirliklerine işaret ederek, "Ülkelerimiz arasındaki ödemelerin ulusal para birimlerine aktarılması konusunda eş zamanlı olarak atılan koordineli adımlar, ticaret ve yatırım bağlarının derinleşmesini önemli ölçüde kolaylaştırdı. Rusya-Çin ticari işlemlerinde Ruble ve Yuan'ın payı şimdiden yüzde 90'ı aştı ve bu oran artmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Putin, karşılıklı ticaret ve yatırımın üçüncü ülkelerin etkisinden ve küresel döviz piyasalarındaki olumsuz eğilimlerden güvenilir bir şekilde korunduğunu belirterek, Çin ile enerji konularında da işbirliklerinin sürdüğünü vurguladı. Putin, "Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü temelinde Moskova yakınlarındaki Dubna kasabasında Çinli ortaklarımızla birlikte bir merkez inşa ediliyor. Enerji sektöründe Rusya-Çin işbirliği hidrokarbonlarla sınırlı değil. Barışçıl atomdaki işbirliği güçlendiriliyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Çin Halk Cumhuriyeti topraklarında güç üniteleri inşa ediyor" ifadelerini kullandı.

"Yüksek teknoloji endüstrisinde de büyük ortak projeler uygulanıyor"

İkili endüstriyel işbirliğine değinen Putin, "Çinli otomobil üreticilerinin ve ev aletleri üreticilerinin Rusya pazarındaki varlığının aktif olarak genişlemesini memnuniyetle karşılıyoruz. Metalurji, kimya ve kağıt hamuru endüstrileri, biyoteknoloji, ilaç, uzay araştırmaları ve diğer birçok yüksek teknoloji endüstrisinde de büyük ortak projeler uygulanıyor" diye konuştu.

Xi Jinping ve Vladimir Putin gerçekleşen görüşmenin ardından kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin derinleştirilmesine ilişkin ortak bir bildiri imzaladı.

Kaynak: İHA

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