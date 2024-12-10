Çinli Otomobil Yatırımları Türkiye'ye Faydalar Sağlayacak

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İSTANBUL, 10 Aralık (Xinhua) -- Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Müdürü Prof. Dr. Ali Merthan Dündar, Çinli otomobil şirketlerinin Türkiye'de yaptığı yatırımların, ortak üretim ve teknoloji transferi bağlamında Türkiye'ye fayda sağlayacağını söyledi.

Dündar, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği demeçte Çinli otomobil şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarının dünya otomobil piyasasına kendi TOGG markasıyla giren Türkiye açısından ilk bakışta bir meydan okuma gibi görünmesine karşın bu yatırımların, ortak üretim ve teknoloji transferi açısından Türkiye'ye fayda sağlayacağını belirtti. Dündar, bu yatırımların iki ülkenin birbirini tanımasını ve anlamasını da güçlendireceğini kaydetti.

Son dönemlerde bazı Çinli otomobil şirketleri Türkiye'ye yatırımda bulunurken bazıları da gelecekte yatırımda bulunmak üzere Türkiye pazarını yakından takip ediyor.

İki ülke arasındaki en üst düzey istişare mekanizması olan Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin 2. Toplantısı geçtiğimiz ay Beijing'de düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing'in eş başkanlığı yaptığı komite toplantısı 8 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilmiş oldu.

Dündar, bunun ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin ilerletilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Söz konusu toplantıda sanayi, dijital ve yeşil dönüşüm, ulaştırma, kültür ve sağlık alanlarında Çin'le işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Şimşek, Türkiye'nin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne desteğini de teyit ederek iki ülkenin inisiyatifleri arasında uyumu sağlamak üzere bir ortak çalışma grubunun kurulduğunu duyurdu.

Dündar böylece ticaret ve yatırım ilişkilerine verilen önemin, en üst düzey yetkililerce ifade edildiğine dikkat çekti.

Dündar, "Yıllara göre bakıldığında Çinli şirketlerin Türkiye'ye yatırımlarının arttığı görülüyor. 2024 verilerine göre ülkemize yatırımda bulunan Çinli şirketlerin sayısı 1,282" dedi.

Dündar, 2024 yılında Türkiye ve Çin arasında kurulan ticari ortaklıkların, özellikle Kovid pandemisinden sonra her iki ülkenin ekonomisine de kesinlikle katkıda bulunacağını ifade etti.