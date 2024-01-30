Çinli sermaye fonu MSA Capital ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı

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RİYAD, 30 Ocak (Xinhua) -- Çinli özel sermaye fonu MSA Capital ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın kilit önemdeki sektörlerde yatırım işbirliğini güçlendirmeye ve inovasyonu teşvik etmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Pazartesi günü gerçekleştirilen ortak basın açıklamasına göre, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid El-Falih ile MSA'nın Suudi Arabistan İnovasyon İnisiyatifi'ndeki Ortağı Yezid El-Şammari arasında imzalanan stratejik ortaklık, Suudi Arabistan'daki stratejik sektörler arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve inovasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor.

Anlaşma uyarınca fonun yükselen piyasalardaki yatırım kolu olan MSA Novo aracılığıyla Suudi şirketlerin, Asyalı yatırımcılar başta olmak üzere stratejik küresel yatırımlar çekmesi desteklenecek.

Anlaşma, ülkenin girişim sermayesi ekosistemini geliştirmeyi ve sektörler arasında ortak girişimleri kolaylaştırmayı da hedefliyor.

MSA Capital, son beş yıldır Suudi Arabistan'da önemli bir yatırımcı konumunda bulunuyor. Şirket, krallıkta faaliyet gösteren 9 şirkete 45 milyon ABD dolarının üzerinde yatırım girişi sağlarken, 19 küresel portföy şirketinin de ülkeye yatırım yapmasında rol oynadı.