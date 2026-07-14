Çinli Politbüro Üyesine Yolsuzluk İhraç - Son Dakika
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Çinli Politbüro Üyesine Yolsuzluk İhraç

14.07.2026 15:40
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Çin'de Ma Şingrui, yolsuzluk soruşturması sonucu partiden ihraç edildi ve kamu görevinden uzaklaştırıldı.

Çin'de ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) en yüksek yönetim organı Siyasi Büronun eski üyesi ve eski Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri Ma Şingrui'nin, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sonucu partiden ihraç edildiği ve kamu görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

China Daily gazetesinin haberine göre, ÇKP'nin Merkez Disiplin Denetim Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu tarafından Ma hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sonuçlandı.

Soruşturmada, Ma'nın siyasi kurallara ve parti disiplini konusunda ciddi ihlallerde bulunduğu ve parti içinde özdenetim uygulanmasını sağlama konusundaki temel sorumluluğunu yerine getirmediği tespit edildi.

Ma'nın personel yönetimi ve iç disipline ilişkin kuralları ihlal ettiği, resmi sorgulama sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirtilen soruşturmada, terfi ve işe alım süreçlerinde de yetkisini kullanarak bazı kişilere ayrıcalık tanıdığı belirlendi.

Soruşturmada ayrıca Ma'nın hediye ve nakit para kabul ettiği, aile üyelerinin piyasa değerinin altında gayrimenkul edinmesine yardımcı olduğu, "güç karşılığında cinsel ilişki" ve "güç karşılığında para" ilişkilerine girdiği, akrabalarının resmi nüfuzunu çıkar sağlamak amacıyla kullanmasına göz yumarak aile üyelerini de kapsayan bir yolsuzluk ağına zemin hazırladığı tespitine yer verildi.

Soruşturma bulguları doğrultusunda Ma'nın partiden ihraç edildiği ve kamu görevinden uzaklaştırıldığı bildirilirken, yasa dışı olduğu değerlendirilen mal varlığına el konulduğu, bazı varlıklarına ilişkin dosyaların ise ayrıntılı inceleme yapılmak üzere savcılığa sevk edildiği belirtildi.

Havacılık ve uzay endüstrisinden gelen bir isimdi

Kariyerine makine mühendisliği alanında öğretim üyesi olarak başlayan Ma, 1992 yılında Harbin Teknoloji Enstitüsünde Mekanik Fakültesinde dekanlık, Havacılık ve Uzay Fakültesinde dekan yardımcılığı ve enstitünün rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisinde (CAST) 1996'da yönetici olarak atanan Ma, bu dönemde "Şıcien 5" uydu projesinde çalıştı. Ma, daha sonra Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinin (CASC) yöneticiliğini üstlenirken burada Çin'in Çang'ı adını verdiği Ay keşif görevlerinin başında bulundu.

Ma, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Direktörlüğü, Çin Atom Enerjisi Otoritesi (CAEA) Direktörlüğü, Devlet Ulusal Savunma İçin Bilim, Teknoloji ve Endüstri İdaresi (SASTIND) Direktörlüğü ve Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Siyasi kariyerinde, 2015-2016 yıllarında Şıncın Şehri Komünist Parti Sekreteri, 2016-2021 yıllarında Guangdong Eyaleti Valisi ve 2021-2025 yıllarında Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri olarak görev yaptı.

Temmuz 2025'te görevden alınan Ma'nın, bu tarihten sonra parti toplantıları ve kamuya açık etkinliklerde yer almaması dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çinli Politbüro Üyesine Yolsuzluk İhraç - Son Dakika

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