ABD\'de çip skandalı! Nvidia ürünlerini Çin\'e kaçıran iki kişiye dava açıldı

ABD Adalet Bakanlığı, yapay zeka uygulamalarında kullanılan, milyonlarca dolar değerindeki hassas mikroçipleri yasa dışı şekilde Çin'e ihraç etmekle suçlanan iki Çin vatandaşının gözaltına alındığını ve sanıklar hakkında dava açıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Chuan Geng ve Shiwei Yang'ın, Ekim 2022 ila Temmuz 2025'te Ticaret Bakanlığı lisansı almadan milyonlarca dolarlık çipi Çin'e göndermekle suçlandığı belirtildi.

KISA SÜREDE ŞİRKET KURDULAR

DENETİMDEN SIYRILMAYA ÇALIŞTILAR

İHRACAT KONTROL REFORM YASASI'NI İHLAL ETTİLER

ÇİN'E KISITLAMA GELMİŞTİ