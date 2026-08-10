Çinli Şirketlerden ABD\'ye Gümrük Vergisi İadesi

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Borsaya kote sayıda Çinli şirket, ABD'nin, Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası kapsamında uyguladığı vergileri iade etmeye başlamasıyla, temmuz ayı başından bu yana gümrük vergisi iadesi ve faiz ödemesi aldığını duyurdu.

Guizhou Tyre Limited Şirketi 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yurtdışındaki bir yüzde yüz iştirakinin, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Bürosu'ndan toplam 11,98 milyon ABD doları tutarında gümrük vergisi iadesi ve faiz ödemesi aldığını belirtti.

Zhejiang Huahai İlaç Şirketi'nden 8 Temmuz'da yapılan açıklamada da şirketin toplam 14,23 milyon ABD doları tutarında gümrük vergisi iadesi aldığı kaydedildi. Bu tutarın, o günkü yuan merkez parite kuruna göre şirketin 2026 yılı net karında yaklaşık 96,87 milyon yuan tutarında bir etki yaratması bekleniyor. Hitevision Şirketi aynı gün yaptığı açıklamada bir iştirakinin 4,07 milyon ABD doları tutarında gümrük vergisi iadesi aldığını bildirdi.

13 Temmuz'da Canature Sağlık Teknoloji Grubu Limited Şirketi, faiz dahil 4,55 milyon ABD doları tutarında gümrük vergisi iadesi aldığını açıkladı.

WINBO-Dongjian Otomotiv Teknoloji Şirketi'nin 28 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre, şirkete ve bir yüzde yüz iştirakine, 3,39 milyon ABD doları tutarında gümrük vergisi iadesi ve faiz ödemesi yapıldı.

Greenworks (Jiangsu) Limited Şirketi ve Newtechwood Corporation da net tutarları açıklamaksızın, kısmi gümrük vergisi iadesi aldıklarını belirtti. Shenzhen Hello Teknoloji Enerji Limited Şirketi, Hansong (Nanjing) Teknoloji Limited ve Zhejiang Dingli Makine Limited Şirketi, iade başvurularını yaptıklarını ve ilgili prosedürleri başlattıklarını açıkladı.

Gümrük vergisi iadeleri ve faiz ödemeleri, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 20 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu yasa kapsamında uyguladığı gümrük vergilerinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından başladı. Uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettikleri ve küresel ticaret düzenini bozdukları dile getirilen söz konusu tek taraflı gümrük vergisi önlemleri, hem ABD'de hem de ABD dışında tepkiyle karşılanmıştı.

Bir mahkeme belgesine göre, Trump yönetimi temmuz ayı sonu itibarıyla ABD'li ithalatçılara gümrük vergisi iadesi olarak yaklaşık 100 milyar ABD doları ödeme yaptı. Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'na bağlı Penn Wharton Bütçe Modeli'nin tahminine göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Bürosu'nun, söz konusu yasa kapsamında toplanan gümrük vergilerinden toplamda 175 milyar ABD doları iade etmesi bekleniyor.