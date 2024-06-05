Çinli Üst Düzey Siyasi Danışmana Ömür Boyu Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çinli Üst Düzey Siyasi Danışmana Ömür Boyu Hapis Cezası

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde üst düzey siyasi danışman olarak görev yapmış olan Sun Shutao, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Sun'un 2001-2023 yılları arasında toplam 129 milyon yuanın üzerinde rüşvet aldığını belirledi. Sun'un tüm kişisel mallarına el konulmasına ve yasadışı kazançlarının devlet hazinesine teslim edilmesine karar verildi.

05.06.2024 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JİNAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde üst düzey siyasi danışman olarak görev yapmış olan Sun Shutao, Çarşamba günü rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan mahkeme, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Shandong Eyalet Komitesi eski Başkan Yardımcısı Sun'un 2001-2023 yılları arasında toplam 129 milyon yuanın (yaklaşık 18,14 milyon ABD doları) üzerinde rüşvet aldığını belirledi.

Mahkeme, Sun'un bu süre zarfında, CPPCC eyalet komitesi başkan yardımcılığı ve Jinan ve Weihai belediye başkanlığı gibi Shandong'da üstlendiği çeşitli pozisyonlarından yararlanarak şirket faaliyetleri, proje sözleşmeleri ve pozisyon değişikliklerinde diğer bazı kişilere yönelik menfaat sağladığını tespit etti.

Sun'u ömür boyu siyasi haklardan mahrum bırakan mahkeme, Sun'un tüm kişisel mallarına el konulmasına ve tüm yasadışı kazançlarının da geri alınarak devlet hazinesine teslim edilmesine karar verdi.

Kaynak: Xinhua

Shandong, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Üst Düzey Siyasi Danışmana Ömür Boyu Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
18:13 Anlaşma tamam gibi Yaşayan efsane, Beşiktaş’ın başına geçiyor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 18:44:02. #1.13#
SON DAKİKA: Çinli Üst Düzey Siyasi Danışmana Ömür Boyu Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement