Çinli Üst Düzey Siyasi Danışmana Ömür Boyu Hapis Cezası

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JİNAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde üst düzey siyasi danışman olarak görev yapmış olan Sun Shutao, Çarşamba günü rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan mahkeme, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Shandong Eyalet Komitesi eski Başkan Yardımcısı Sun'un 2001-2023 yılları arasında toplam 129 milyon yuanın (yaklaşık 18,14 milyon ABD doları) üzerinde rüşvet aldığını belirledi.

Mahkeme, Sun'un bu süre zarfında, CPPCC eyalet komitesi başkan yardımcılığı ve Jinan ve Weihai belediye başkanlığı gibi Shandong'da üstlendiği çeşitli pozisyonlarından yararlanarak şirket faaliyetleri, proje sözleşmeleri ve pozisyon değişikliklerinde diğer bazı kişilere yönelik menfaat sağladığını tespit etti.

Sun'u ömür boyu siyasi haklardan mahrum bırakan mahkeme, Sun'un tüm kişisel mallarına el konulmasına ve tüm yasadışı kazançlarının da geri alınarak devlet hazinesine teslim edilmesine karar verdi.