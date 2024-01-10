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Çinli uzmanlar Ay toprağında çeşitli cam maddeler keşfetti - Son Dakika
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Çinli uzmanlar Ay toprağında çeşitli cam maddeler keşfetti

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Fizik Enstitüsü, Chang'e-5 göreviyle Dünya'ya getirilen Ay toprağında çeşitli cam maddeler keşfettiğini duyurdu. Enstitüdeki araştırmacılar, elde edilen toz örneklerde rastlanan cam maddelerin morfoloji, bileşim ve mikro yapısını analiz etti. Uzmanlar, bu bilgilere dayanarak bir katalog oluşturdu ve Ay toprağının cam yapım materyallerinin işlenmesi ve imalatında kullanılma olasılığına işaret etti.

Çinli uzmanlar Ay toprağında çeşitli cam maddeler keşfetti
10.01.2024 - 15:46,
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BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Fizik Enstitüsü, Çinli uzmanların Chang'e-5 göreviyle Dünya'ya getirilen Ay toprağında çeşitli cam maddeler keşfettiğini ve bu maddeler üzerinde sistematik araştırmalar yürüttüğünü duyurdu.

Enstitüdeki araştırmacılar, tarama ve transmisyon elektron mikroskobu kullanarak Ay regolitinden elde edilen toz örneklerde rastlanan cam maddelerin morfoloji, bileşim ve mikro yapısını kapsamlı şekilde analiz etti.

Su verme sıvısı, buhar bırakımı ve ısınım hasarı gibi farklı fiziksel niteliklere sahip çeşitli cam maddeler keşfeden uzmanlar, bu bilgilere dayanarak bir katalog oluşturdu.

Ay yüzeyinde doğal yollarla oluşmuş cam liflerini de ilk kez keşfeden araştırmacılar, cam yapım materyallerinin işlenmesi ve imalatında Ay toprağının kullanılması olasılığına işaret etti.

Araştırma, National Science Review dergisinde yayımlandı.

17 Aralık 2020 tarihinde Dünya'ya dönen Chang'e-5 keşif aracı, Ay yüzeyinden alınan ve ağırlıklı olarak kaya ve topraktan oluşan toplam 1.731 gram ağırlığında Ay örneğini yeryüzüne getirmişti.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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