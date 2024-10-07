Çinli Vatandaşlara Yönelik Terör Saldırısı

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Çin, Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen terör saldırısında iki Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini doğrulayarak, saldırıyı kınadığını bildirdi.

Çin'in İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Pakistan yönetiminden olayın derhal tüm yönleriyle soruşturulması ve sorumluları en kısa sürede yakalayarak adalet önüne çıkarması talep edildi.

Saldırıda en az iki Çin vatandaşının yaşamını yitirdiği, aralarında Çinlilerin olduğu çok sayıda yaralı bulunduğu aktarılan açıklamada, Çin'in terör saldırısını kınadığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğine yer verilirken, Pakistanlı yetkililerden ülkedeki Çin vatandaşları, kurumları ve projelerinin güvenliğinin sağlanması için etkin tedbirler almaları istendi.

Olay

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi şehrinde Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında Çinli elektrik şirketinin çalışanlarını taşıyan araç konvoyuna dün gece bombalı saldırı düzenlenmişti.

Ülkenin güneybatısında Belücistan eyaletinde faaliyet yürüten ayrılıkçı Belüç Kurtuluş Ordusu (BLA) adlı örgütün üstlendiği saldırıda yabancı uyruklu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırıda hedef alınan Çinli şirketin, Karaçi'nin doğusundaki Kasım Limanı Termik Enerji Santralleri Projesi'nin üstlenicisi olduğu bildirildi.

Pakistan'da son yıllarda Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin parçasını oluşturan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamında yürütülen büyük ölçekli enerji ve altyapı projelerini hedef alan saldırıların arttığı gözleniyor. Bu yıl mart ayında Belücistan eyaletinde Çin'in yatırımlar yaptığı bir hava üssü ve bir limana saldırılar düzenlenmişti.

Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde 25 Mart'ta Çinli şirketler tarafından yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna düzenlenen saldırıda 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.