Çinli Vatandaşlara Yönelik Terör Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çinli Vatandaşlara Yönelik Terör Saldırısı

Karaçi'deki saldırıda iki Çin vatandaşı hayatını kaybetti, Çin saldırıyı kınadı ve soruşturma istedi.

07.10.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen terör saldırısında iki Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini doğrulayarak, saldırıyı kınadığını bildirdi.

Çin'in İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Pakistan yönetiminden olayın derhal tüm yönleriyle soruşturulması ve sorumluları en kısa sürede yakalayarak adalet önüne çıkarması talep edildi.

Saldırıda en az iki Çin vatandaşının yaşamını yitirdiği, aralarında Çinlilerin olduğu çok sayıda yaralı bulunduğu aktarılan açıklamada, Çin'in terör saldırısını kınadığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğine yer verilirken, Pakistanlı yetkililerden ülkedeki Çin vatandaşları, kurumları ve projelerinin güvenliğinin sağlanması için etkin tedbirler almaları istendi.

Olay

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi şehrinde Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında Çinli elektrik şirketinin çalışanlarını taşıyan araç konvoyuna dün gece bombalı saldırı düzenlenmişti.

Ülkenin güneybatısında Belücistan eyaletinde faaliyet yürüten ayrılıkçı Belüç Kurtuluş Ordusu (BLA) adlı örgütün üstlendiği saldırıda yabancı uyruklu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırıda hedef alınan Çinli şirketin, Karaçi'nin doğusundaki Kasım Limanı Termik Enerji Santralleri Projesi'nin üstlenicisi olduğu bildirildi.

Pakistan'da son yıllarda Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin parçasını oluşturan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamında yürütülen büyük ölçekli enerji ve altyapı projelerini hedef alan saldırıların arttığı gözleniyor. Bu yıl mart ayında Belücistan eyaletinde Çin'in yatırımlar yaptığı bir hava üssü ve bir limana saldırılar düzenlenmişti.

Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde 25 Mart'ta Çinli şirketler tarafından yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna düzenlenen saldırıda 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Pakistan, Karaçi, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Vatandaşlara Yönelik Terör Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
20:51 Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
20:15 Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig’de bir ilke imza attı Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig'de bir ilke imza attı
19:51 Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu sahayı acı içinde terk etti
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm kısıtlamaları kaldırdık İran'dan dikkat çeken karar: Tüm kısıtlamaları kaldırdık
18:58 İzmir’deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama ’Bugüne kadar neredeydiniz’ dedirtti İzmir'deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama 'Bugüne kadar neredeydiniz' dedirtti
18:22 Samsunspor, Adana Demirspor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti
18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 10:19:31. #1.12#
SON DAKİKA: Çinli Vatandaşlara Yönelik Terör Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement