Çinli yazarlar İstanbul'da Çin mitolojisi ve edebiyatını tanıttı - Son Dakika
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Çinli yazarlar İstanbul'da Çin mitolojisi ve edebiyatını tanıttı

Çinli yazarlar İstanbul\'da Çin mitolojisi ve edebiyatını tanıttı

İstanbul'da düzenlenen 'Masaldan Fanteziye: Çin Edebiyatının Hayal Yolculuğu' adlı etkinlikte bir grup Çinli yazar ve şair, Türk okuyucularla bir araya gelerek Çin mitolojisi ve edebiyatının derinliklerini keşfettiler. Etkinlikte, Çin mitolojisinin karmaşık yönleri ve antik anlatıların çağdaş edebi eserlere olan etkisi ele alındı. Çin ve Türk edebiyatının daha fazla tercüme edilmesi gerektiği vurgulandı ve kültürel etkileşimlerin geliştirilmesinde bu tür etkinliklerin önemi vurgulandı.

09.05.2024 19:29
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İSTANBUL, 9 Mayıs (Xinhua) -- Bir grup Çinli yazar ve şair, İstanbul'da Çin mitolojisi ve edebiyatının derinliklerini keşfetmeye yönelik bir etkinlikte Türk okuyucularla bir araya geldi.

"Masaldan Fanteziye: Çin Edebiyatının Hayal Yolculuğu" adlı etkinlik Perşembe günü Kırmızı Kedi Yayınevi ile Shanghai Yazarlar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Çin mitolojisinin karmaşık yönlerine değinen Çinli yazarlar, öykülerin zengin dokusunu ve bu antik anlatıların çağdaş edebi eserleri nasıl etkilemeye devam ettiğini gözler önüne serdi.

Yazarlar, Çin mitolojisi ve Çin şiirinin "zamansız klasiklerinden" örnekler sundu.

Shanghai Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Ma Wenyun, Türkiye ile Çin arasında kültürel etkileşimlerin geliştirilmesinde bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Çin ve Türk edebiyatına ait eserlerin daha fazla tercüme edilmesi gerektiğini vurgulayan Ma, birliğin gelecekte bu tür etkinlikleri genişletme kararlılığını dile getirdi.

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon, Xinhua'ya verdiği demeçte, bu tür işbirliklerinin iki kültür arasında köprü işlevi görerek, Çin edebiyatının Türk okuyuculara tanıtılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Kırmızı Kedi Yayınevi, Nisan ayında da "Edebiyatta Çeviri ve Karşılıklı Öğrenme" konulu, merak uyandıran bir seminer düzenleyerek Çin ve Türkiye'den yazar ve şairleri bir araya getirmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çinli yazarlar İstanbul'da Çin mitolojisi ve edebiyatını tanıttı - Son Dakika

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