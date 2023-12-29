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Çinli yetkililer, tatillerde salgın hastalıkları önlemenin önemini vurguladı - Son Dakika
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Çinli yetkililer, tatillerde salgın hastalıkları önlemenin önemini vurguladı

Çinli yetkililer, kış ve bahar mevsimlerinde, özellikle de Yeni Yıl ve Bahar Festivali tatillerinde salgın hastalıkları önlemenin ve kontrol altında tutmanın önemini vurguladı. Tüm yerel yönetimler ve departmanlardan önleme ve kontrol tedbirlerini iyi bir şekilde uygulamaları istendi. Salgın kontrol çabalarının Bahar Festivali seyahat yoğunluğu ve turistik faaliyetlerin yanı sıra yüksek riskli nüfusa odaklanması gerektiği belirtildi. Ayrıca, bulaşıcı hastalıklar açısından yüksek riskli nüfus için aşılama çalışmalarının hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Çinli yetkililer, tatillerde salgın hastalıkları önlemenin önemini vurguladı
29.12.2023 - 12:18,  Güncelleme: 12:18
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BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çinli yetkililer, kış ve bahar mevsimlerinde, özellikle de Yeni Yıl ve Bahar Festivali tatillerinde salgın hastalıkları önlemenin ve kontrol altında tutmanın önemini vurguladı.

Çin Devlet Konseyi'nin salgınla mücadeleye yönelik kurumlar arası görev gücü tarafından yayımlanan yeni bir genelgede, tüm yerel yönetimler ve departmanlardan önleme ve kontrol tedbirlerini iyi bir şekilde uygulayarak önümüzdeki tatillerde salgın durumundaki genel istikrarı korumaları istendi.

Genelgede, salgın kontrol çabalarının Bahar Festivali seyahat yoğunluğu ve turistik faaliyetlerin yanı sıra kilit öneme sahip nüfus ve kurumlara odaklanması gerektiği belirtildi.

Genelgede ayrıca, yaşlılar ve altta yatan kronik hastalıkları olanlar da dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıklar açısından yüksek riskli nüfus için aşılama çalışmalarının hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
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